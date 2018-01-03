В Башкирии нашли завернутый в одеяло труп с мешком на голове

28 марта в Башкирии нашли труп мужчины, голова которого была завернута в полиэтиленовый мешок, а все тело, с ранами от ножа, обернуто одеялом. Инцидент случился в Стерлитамаке, на берегу реки Стерля.

Как сообщается, в районе 19:00 часов, 28 марта, в Стерлитамаке был найден труп мужчины. На его теле нашли несколько ножевых ранений. Голова мужчины была обернута в полиэтиленовый мешок, а все тело неизвестные обернули в одеяло.

Источник, поделившийся информацией с местными СМИ, уточняет, что по предварительным данным, труп пролежал порядка 2 недель. Также были найдены куски линолеума, для чего предназначалось напольное покрытие – пока не известно.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полиция подтверждения инциденту пока не давала, также пока что не было предоставлено и официальных комментариев от других ведомств. Детали происшествия уточняются. Кто оставил труп мужчины на берегу реки – пока не известно.