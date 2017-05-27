В Пронском районе Рязани детсадовцев кормили плесневелым сыром и мороженым молоком

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В Рязанской области воспитанников детских садов Пронского района могли кормить плесневелым сыром, замороженным молоком и другими подозрительными продуктами. Об этом 28 марта увидомила пресс-служба региональной прокуратуры.

 Сотрудники надзорного ведомства зафиксировали множество нарушений санитарных стандартов в детских дошкольных заведениях. По результатам проверки выяснилось, что руководство закупали недоброкачественные продукты и не соблюдали условия их правильного хранения. Среди прочего, эксперты заметили мясо курицы, которое покупали без документации о качестве и происхождении.

В связи с выявленными отклонениями от закона, районные правоохранители начали три административных дела. В рамках этих производств прокуратура уже составила два представления, согласно которым ответственные должностные лица будут привлечены к ответственности. Проверка продолжается.

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Автор - Александр Лубяной
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