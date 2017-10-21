В Саратове упавшая ледяная глыба разрушила ограждения балкона

28 марта в Саратова балконное ограждение сломалось под весом крупной глыбы льда, рухнувшей с карниза в Волжском районе. Об этом СМИ сообщили очевидцы.

Потенциально опасное происшествие увидели в здании на перекрестке Вознесенской и Тулупной улиц. Прямо на глазах прохожих наледь отделилась от крыши и полетела вниз, по пути сильно повредив часть выступающей конструкции балкона на верхнем этаже.

К счастью, никто не пострадал. Свидетели увидели заваленный ледяными осколками тротуар и пришли к выводу, что тяжесть глыбы могла убить человека на месте. Они отмечают, что коммунальные службы не удосужились даже ограничить место вероятного падения заградительной лентой. Местные жители опасаются, что снег и лед с крыши сошли не полностью и грозят рухнуть на головы в любой момент.