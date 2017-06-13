Женщина из Астрахани дважды спаслась от смерти и нарвалась на топор сына

55-летняя женщина из Астрахани дважды за свою жизнь чудом избегала смерти, однако умерла от топора в руках собственного сына. Об этом 27 марта рассказали представители областного СУ СК.

20 марта 37-летний мужчина пришел к соседке и заявил об убийстве матери. Та проверила его слова и действительно обнаружила в квартире окровавленный труп. По информации следователей, покойная возмущалась отсутствием работы у своего старшего ребенка, а тот в отместку схватил топор и в ярости нанес ей смертельные ранения.

Соседи рассказали правоохранителям о плачевной ситуации внутри семьи. Дескать, подозреваемый много пил и в нетрезвом состоянии часто бил свою родственницу. Свидетели подозревают, что у мужчины в последнее время развилось психическое заболевание - больно уже нестабильным было его поведение. Неделей ранее покойная просила вызвать для сына психиатров, однако те посоветовали искать помощи у полиции.

Свидетели также рассказали, что не так давно усопшая оказывалась на грани смерти дважды. В январе она вместе с младшим сыном оказалась в автомобильной катастрофе. Женщину с серьёзными травмами госпитализировали, а сына посадили за несоблюдение ПДД. Второй раз произошел вскоре после её относительного выздоровления. Причиной также стал старший сын. Он сильно избил больную и лишь усилия медиков сохранили жизнь жертвы домашнего насилия. Оказалось, ненадолго. Сейчас подозреваемому предстоит пройти серию различных экспертиз.