В Санкт-Петербурге приставы заставили алиментщика работать дворником

Служба судебных приставов Санкт-Петербурга заставила мужчину отрабатывать долг по алиментам на должности дворника. Об этом 28 марта пишет пресс-служба городского УФССП.

Представители власти нашли способ помочь злостному неплательщику отыскать средства для погашения крупного долга на содержание 13-летней дочери. За долгое время петербуржец накопил по алиментам задолженность в 427 тысяч рублей из-за отказа подчиняться законным требованиям.

Отныне он будет честно трудиться и часть заработной платы переводить на необходимые расходы подростку. Ранее должник трижды представал перед судом в рамках уголовного дела. Однако реальный эффект должны оказать меры, принятые по результатам последнего заседания.