Жителя Польши приговорили к 10 годам тюрьмы за издевательство над собакой

37-летнего жителя Польши приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое обращение с собакой. Отбывать срок он будет в США, где и был задержан, а далее живодёра депортируют в родную страну.

Приговор огласили 27 марта в суде штата Массачусетс. Житель Польши имеет на УДО только по истечению 8 лет. Также ему запрещено владеть или контактировать с любыми животными, включая волонтёрство в приютах для них. Стоит отметить, что 37-летний живодёр на момент решения суда уже отбывал наказание – за два факта кражи, как сообщает «Версия.Инфо».

Преступление, за которое мужчина получил новый срок, он совершил почти 5 лет назад. В августе 2013 года на игровой площадке в городе Куинси, штат Массачусетс, был обнаружен сильно избитый щенок. У него были переломы черепа, позвоночника и рёбер, а также ряд других травм. По словам президента организации «Лига спасения животных» Мэри Ни, решение суда по этому делу – историческое, оно может стать прецедентом в США для создания более сильных законов, защищающих домашних питомцев.