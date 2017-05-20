В Петербурге горит крупнейший автосалон "Рольф", эвакуировали около 100 человек

В среду, 28 марта, в Санкт-Петербурге загорелся крупный автомобильный салон "Рольф". Очевидцы сообщают, что из здания валят столбы черного дыма, всех эвакуировали и на месте происшествия уже работают сотрудники пожарной службы.

Как стало известно, пожар в крупнейшем автосалоне Петербурга произошел после трех часов дня по местному времени. Причины возгорания до сих пор неизвестны, всех находящихся в салоне покупателей и сотрудников эвакуировали, МЧС приступила к ликвидации пожара.

Изначально пожару присвоили первый ранг сложности, однако когда площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров, ранг переквалифицировали во второй.

На месте происшествия находится 9 единиц техники, также к ликвидации возгорания привлекли 44 человека личного состава. Пока никакой информации о погибших и пострадавших не поступало, известно, что из автосалона "Рольф" эвакуировали около 100 человек.

Стоит отметить, что по некоторым данным, возгорание произошло на складе с запчастями.

В дилерском автоцентре также находится крупный автосалон BlueFish, который специализируется на продаже подержанных автомобилей.