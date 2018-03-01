В "Зимней вишне" противопожарную систему устанавливал повар-кондитер

Сотрудник, установивший противопожарную систему в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", не прошел профильной подготовки для такой работы. По информации СК, Александр Никитин отучился на повара-кондитера.

27 марта представитель Следственного комитета заявила на суде в Кемерово, что обслуживающая фирма "Системный агрегатор" доверила монтаж сигнализации человеку без необходимой на то квалификации и профессии. Правоохранители установили, что подозреваемый получил специальное среднее образование в ПТУ и освоил профессию кулинара.

В СК заключили, что допрошенный Александр Никитин не обладает дипломом и знаниями специалиста в области монтажа электронных систем. В связи с этим они недоумевают, как предприятие могло доверить ему обязанности по обеспечению пожарной безопасности.