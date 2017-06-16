В Петербурге у студента из Китая пропали 200 000 рублей

В Петербурге гражданин Китая, студент консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, не смог расплатиться в супермаркете и обнаружил, что с его банковской карты исчезли 200 000 рублей.

21 марта примерно в 22.00, во время обнаружения пропажи средств, 27-летний студент находился в одном из универсамов, находящийся по улице Зенитчиков.

Как сообщается, будущий музыкант утверждает, что его кредитная карта Bank of China всегда была при нём, никому другому в руки не передавалась, и ПИН-код от карты он также никому не сообщал.

На данный момент, полиция разбирается в произошедшей ситуации и просит быть бдительнее и аккуратнее, так как жертвой мошенников может стать каждый.