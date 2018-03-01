Бывшая сотрудница рассказала о предыдущих пожарах в "Зимней вишне"

Бывшая сотрудница "Зимней вишни" в Кемерово утверждает, что в торговом центре и раньше случались пожары. Во время интервью она поделилась со СМИ и другими подробностями со своей прошлой работы.

По словам источника, объекты на детской площадке при ней загорались два раза. Причиной были неполадки в электрической системе помещения. Однако об этих небольших пожарах руководство не знало - работники оперативно устраняли огонь.

Очевидец также прокомментировала закрытые двери в торговом комплексе. Она сообщила, что рядом с эпицентром катастрофы было 7 пожарных выходов, однако они всегда были закрытыми на ключ. Более того, с обратной стороны во времена её работы запасные двери были заблокированы игровыми автоматами. А вот информацию о закрытии ключами зрительских залов в кинотеатре рассказчица категорически отрицает. Ранее разработчик системы охраны заявил, что сотрудники запирали двери за зрителями, чтобы на показ не попали безбилетники.

Экс-сотрудница ТРЦ также поделилась историей о рухнувшей крыше. Инцидент произошел в кафе на четвертом этаже. К счастью, в будний день посетителей было мало и все остались целы.