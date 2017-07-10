В Саратовской области, угрожая вилкой, отчим пытался изнасиловать падчерицу. Вначале он использовал нож, однако падчерица уговорила его спрятать, и тогда он приставил к ее телу вилку и стал требовать интимной близости.

Сотрудники Главного управления МВД по Саратовской области сообщают о случае, в ходе которого 49-летний отчим пытался изнасиловать 36-летнюю падчерицу. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован в декабре минувшего года. Он случился после того, как родственники собрались на поминки бабушки обвиняемого. Он решил остаться с ночевкой у женщины, а, когда она спала, совершил нападение.

Позже 36-летняя женщина рассказала, что он пришел к ее постели совершенно голый и стал стягивать с нее одежду, добиваясь половой близости. Она решительно отказывалась, и из-за этого он решил прибернуть к угрозам. Вначале он схватил нож, однако падчерица с трудом смогла уговорить его убрать холодное оружие. Тогда он воспользовался вилкой и чуть было не ранил жертву, однако в этот момент в дверь позвонила подруга женщины. Она отвлекла мужчину, поэтому падчерица схватила свои вещи и сбежала вместе с подругой. После этого она заявила о произошедшем в полицию.