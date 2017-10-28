Из пожара в Петербурге на Морской набережной спасены младенцы

На Морской набережной в Санкт-Петербурге с крыши жилого дома идет дым. Пожарная служба и скорая помощь уже на месте.

Днем, 28 марта, произошел пожар на Морской набережной в доме 17/2. По словам очевидцев, горят два верхних этажа дома, где именно произошло возгорание еще неизвестно. По предварительным данным, из здания эвакуировано 30 человек, среди которых была спасена неходячая женщина и несколько младенцев. На данный момент, их осматривают врачи.

Правоохранительные органы разбираются в случившемся.

Также сообщается, что в Москве произошло возгорание в торговом центре «Селидово». Пожарная система налажена и сработала точно, Благодаря этому более 700 человек смогло самостоятельно эвакуироваться из здания и не пострадать.