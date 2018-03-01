Суд отправил на 2 месяца под арест гендиректора ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

В Кемерово суд вынес обвинительный приговор в адрес генерального директора ТЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок. Так, Судденок отправилась под арест на два месяца, до 25 мая текущего года.

Как известно, сегодня, 28 марта, Заводской районный суд Кемерово рассматривал ходатайство СК по поводу ареста всех задержанных по делу о пожаре в "Зимней вишне". Обвинительный приговор суд вынес в отношении генерального директора центра Надежды Судденок, ее приговорили к двум месяцам лишения свободы. Отмечается, что под арестом Судденок будет находиться до 25 мая текущего года.

Во время судебного разбирательства глава ТЦ "Зимняя вишня" заявила о том, что все системы безопасности были исправны и почему произошел пожар она не знает. Судденок выдвигала версию, что подростки из мести могли устроить поджог, так как они часто устраивали беспредел в торговом центре и охрана их выгоняла. После обвинительного приговора женщина заявила, что не была готова к аресту.

Стоит отметить, что аналогичное решение суд вынес и в отношении охранника ТЦ "Зимняя вишня" Сергея Антюшина, которого подозревают в том, что он специально отключил пожарную тревогу. Ему также предстоит провести под арестом два месяца.