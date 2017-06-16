В Смоленске малолетняя школьница забеременела от взрослого мужчины

В Смоленске школьница в скором времени станет мамой, однако отцом ее ребенка является взрослый мужчина, которого отправили под суд. О произошедшем в полицию рассказала мать школьницы, как выяснилось, девочки нет еще и 16 лет.

Как стало известно в ходе следствия, 21-летний житель Смоленска на протяжении пяти месяцев имел интимные отношения с несовершеннолетней девушкой, прекрасно осознавая, что ей нет еще 16 лет. Выяснилось, что сексом влюбленные занимались по обоюдному согласию, что и привело к ранней беременности девочки.

О том, что под сердцем носит ребенка, школьница узнала во время осмотра у гинеколога. Сотрудники больницы не передали в полицию данные о том, что несовершеннолетняя беременна, именно поэтому их также привлекли к ответственности. Будущего папу правоохранители задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, его обвинили в половой связи с несовершеннолетней и готовятся передать все материалы дела в суд.