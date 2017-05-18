В спа-салоне Пензы чуть не сожгли клиентку в «кедровой бочке»

Проходя процедуру «кедровая бочка» в спа-салоне Пензы, 28-летняя клиентка потеряла сознание и получила ожоги, персонал салона слишком поздно обратил на девушку внимание.

28-летняя девушка получила в подарок сертификат на посещение салона «Ми-Лена». Будущая клиентка остановила свой выбор на процедуре «кедровая бочка» и записалась 17 июня.

Проходя процедуру, девушку оставили без присмотра. По словам пострадавшей, температура в бочке стала постепенно повышаться и вскоре она начала себя плохо чувствовать и как следствие - потеряла сознание. Очнулась только тогда, когда персонал салона пытался достать ее из бочки.

У пациентки констатировали ожоги II-III степени голеней, правого бедра, левой стопы на общей площади 2% с образованием девяти рубцов кожи.

Пострадавшая обратилась в спа-салон с претензией о возмещении причиненного вреда, но безрезультатно. В скором времени через общественную организацию «Пензенский союз потребителей» девушка подала в суд. В итоге, вчера, 27 марта, суд постановил взыскать с салона компенсацию в размере 150 000 рублей за причинение морального вреда и еще 50 000 рублей за понесенные убытки различного характера. Также суд оштрафовал спа-салон примерно на 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей и организации по защите прав потребителей.