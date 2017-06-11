"Опасная романтика": в Череповце 17-летних подростков сняли с крыши десятиэтажки

27 марта в Череповце 17-летние возлюбленные забрались на крышу десятиэтажного здания для романтического свидания и были сняты спасателями. Ситуацию прокомментировала представитель регионального УМВД Екатерина Кубышкина.

Вечером молодые парень и девушка пробрались на самый верх многоэтажного дома, расположенного на улице Городецкой. Прохожие увидели вверху две фигуры и вызвали отряд МЧС, приняв подростков за самоубийц. Спасатели вызвали полицейских и родителей участников инцидента.

Подробности рассказала Елена Федосова - руководитель управляющей компании УК "ЖЭУ № 7". По её словам, проходы на крышу блокируют замки. Однако худощавый человек, в теории, способен протиснуться сквозь прутья решетки. Видимо, именно этой лазейкой воспользовались предполагаемые нарушители. Подростки встретили спасателей уже в подъезде и заявили, что желали лишь наблюдать закат. Они просили не ставить родителей в известность, но по закону последним теперь придется выплатить штраф в размере 3-5 тысяч рублей.