В Кировской области грузовик насмерть переехал лежащего на дороге мужчину

27 марта в селе Пашино Кировской области грузовик УРАЛ-5863 задавил лежащего на дороге человека и убил его. Об этом рассказала пресс-служба областного УГИБДД УМВД.

Примерно в 22 часа водитель Урала по неизвестной причине не заметил пешехода, разлегшегося на асфальте. Предполагается, что пострадавший свалился в нетрезвом состоянии. Под колесами 31-летний мужчина получил летальные повреждения и сразу же погиб.

К месту ДТП оперативно прибыли отряд полицейских и бригада "скорой помощи". Медики ничем не смогли помочь жертве наезда и констатировали его смерть. Установлено, что шофер грузовика в момент инцидента был трезвым. Теперь правоохранители проверяют обстоятельства и выясняют полную картину происшествия.