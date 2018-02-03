В Москве в ТЦ "Свиблово" началось задымление на третьем этаже

В Москве наблюдается слабое задымление в торговом центре "Свиблово" на Снежной улице. На месте происшествия уже находятся спасатели и эвакуируют людей.

В среду, 28 марта, когда по всей России объявлен национальный траур после произошедшей трагедии в Кемерово, когда пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни более 60 человек, было зафиксировано задымление в одном из московских ТЦ. Как сообщается, в торговом центре "Свиблово" было замечено слабое задымление на третьем этаже, на место уже прибыли сотрудники МЧС и пожарные службы.

Было принято решение об эвакуации людей, очевидцы сообщают, что всех вывели на улицу, на месте находятся около 10 пожарных машин и две машины скорой помощи.

Как известно по неофициальным данным, в ТЦ "Свиблово" в системе вытяжки воспламенился вентилятор. Автоматическая система тушения, дымоудаления и оповещения сработала моментально, около 270 человек самостоятельно вышли на улицу.