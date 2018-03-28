Во Владимире журналисты ехали проверять ТЦ и едва не сгорели в дороге

28 марта журналисты Владимира вместе с МЧС отправились проверять безопасность ТРЦ и едва не сгорели в автобусе. Об этом написали участники инцидента.

Корреспонденты ехали с рейдом в транспортном средстве Главного управления МЧС в один из торговых центров города, обеспокоенные повторением ситуации в Кемерово. По дороге в салон просочились клубы дыма и характерный запах. Пассажиры покинули автобус, а предприимчивый водитель ликвидировал очаг при помощи огнетушителя.

Главный редактор ресурса "ПроВладимир" отметил, что МЧС выделили автомобиль в плохом состоянии. Из-за критической поломки журналистам пришлось ждать другой транспорт, чтобы продолжить движение к запланированным заведениям. К счастью, никто не пострадал.