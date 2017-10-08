Ремни безопасности спасли от смерти участников аварии в Ставрополье

27 марта в Ставрополье при столкновении двух легковых автомобилей пострадали три человека. От смерти участников ДТП спасли пристегнутые ремни безопасности.

Как стало известно, 27 марта примерно в 23.00 в Шпаковском районе Ставропольского края по трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь» в сторону Изобильного со стороны Михайловска, произошло ДТП. По предварительным сведениям, из-за потери управления водитель «Ока» вылетел на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем «ВАЗ-21099».

Водителем «Оки» был 36-летний мужчина, житель Ставрополя, который ранее, как сообщается, не был замечен за нарушениями правил дорожного движения. Оба водителя и пассажир получили тяжёлые повреждения и были отправлены в ближайшую больницу. От смертельных повреждений, по словам специалистов, спасли пристегнутые ремни безопасности.

Сообщается, что у пострадавших был произведён биозабор жидкости с целью установления состояния опьянения, что может являться причиной аварии. На данный момент правоохранительные органы продолжают разбираться в случившемся.