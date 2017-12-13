В Ленобласти мужчина и женщина сгорели в домашней сауне

27 марта в деревне Корнево Ленинградской области два человека погибли при пожаре в домашней сауне. Об этом уведомила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 22:40 в дежурную часть сообщили о возгорании на территории частного участка на Набережной улице. Бригады из двух частей прибыли к месту инцидента и спустя час погасила огонь. По неизвестной пока причине загорелось внутренне помещение сауны, деревянные перекрытия и крыша. Общий масштаб пожара достигал 12 квадратных метров.

В поврежденном здании спасатели обнаружили обожженные тела двух человек. Полицейские предполагают, что жертвами огня стали 53-летний владелец дома и знакомая 57-ми лет, которую он пригласил к себе в гости. Расследование продолжается.