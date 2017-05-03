Сюрприз: Жительница Башкирии принесла в гости найденную гранату

27 марта жительница Башкирии порадовала своих друзей, к которым пришла в гости, неожиданным сюрпризом: она принесли в их дом гранату, найденную по пути.

Во вторник, 27 марта, женщина шла в гости к своим друзьям и случайно обнаружила на обочине в снегу гранату. Она просто подняла ее и забрала с собой. Придя к друзьям, она решила похвастаться своей находкой. Хозяин был шокирован, увидев гранату, и сразу же вызвал правоохранительные органы.

Прибывшая на место саперная группы ОМОНа Росгвардии установила, что граната является учебной и никакой опасности не несет. Боеприпас передали специалистам для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия напомнила, что к таким подозрительным предметам не стоит прикасаться и тем более их перемещать, необходимо сразу вызывать спецслужбы и отойти от подозрительного предмета на безопасное расстояние.

На данный момент, правоохранительные органы продолжают разбираться в случившемся.