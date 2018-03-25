Ночью в Ангарске сгорел народный мемориал памяти погибших в Кемерово

В ночь на 28 марта в городе Ангарск Иркутской области полностью сгорел мемориал народной памяти в честь жертв, умерших во время пожара в Кемерово. Об этом сообщают очевидцы.

Днем ранее на площади "Музей Победы" у скульптуры "Голуби мира" горожане сложили различные предметы, чтобы почтить кемеровчан, не переживших трагические события в ТРК "Зимняя вишня". Согласно официальной информации, в результате инцидента умерли 64 человека, 41 из которых - дети. Сочувствующие из Ангарска принесли игрушки, цветочные букеты, свечи и иконы, чтобы продемонстрировать свою скорбь.

Однако в ночное время сложенные предметы по неизвестной причине вспыхнули и загорелись. К месту пожара прибыли сотрудники пожарной службы. Они ликвидировали возгорание, однако оставшиеся обгоревшие останки утром пришлось убрать коммунальщикам.