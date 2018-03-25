Глава МЧС Кемерово рассказал о демонтажных работах в "Зимней вишне"

28 марта сотрудники МЧС Кемерово закончили работы по демонтажу конструкций на всех этажах ТРЦ "Зимняя Вишня", пострадавшего во время трагического пожара. О результатах рассказал глава областного ведомства Александр Мамонтов.

По словам Александра Мамонтова, утром специалисты демонтировали все мешающие элементы и очистили здание от пожарного мусора. В устранении последствий происшествия, которое унесло жизни 64 жертв, принимают участие 498 человек и 153 машины. Из этого числа МЧС представляют 259 человек и 73 единицы техники. Некоторые из сотрудников начали покидать объект и возвращаться на места своей службы.

Смертоносный пожар в Кемерово начался 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса. Более 60 горожан погибли, в их числе - 41 ребенок. Кроме того, 15 человек госпитализированы в больницах. В настоящий момент близкие опознали тела 25 пострадавших.