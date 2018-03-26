В Кемерове началась церемония прощания с погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Всего похоронят тринадцать человек.

Стало известно о начале церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". На данный момент уже произвели кремацию двух человек, пятилетнего мальчика и его 27-летнего отца. На протяжении всего сегодняшнего дня будут проходить еще прощания с теми, кто погиб из-за трагедии. Также следственные органы продолжат фиксировать данные при опознаниях. Как и было обещано, власти региона взяли на себя все расходы по оплате траурных церемоний.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало, что по разрешению мэра Кемерово инициативная группа, состоящая из пяти человек, проверила городские морги на число трупов после пожара и подтвердила, что их в учреждениях всего 64.