Сигнализацию в ТЦ "Зимняя вишня" вручную отключили за 15 мин до пожара

Глава службы, которая обслуживала сигнализации пожарной тревоги в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", рассказал, что сирену вручную отключили за некоторое время до пожара. Об этом Игорь Полозиненко заявил во время судебного процесса по делу о катастрофе в торговом центре.

Как рассказал Полозиненко, сигнализация в комплексе "Зимняя вишня" работали исправно, неполадок никаких не наблюдалось и о проблемам никто не сообщал. Он отметил, что еще днем сигнализация работала, а затем примерно за 15 минут до пожара, ее кто-то решил отключить ее в обход системы. Полозиенко рассказал, что кто и зачем это сделал ему неизвестно.

Напомним, сегодня, 27 марта, в Кемерово начался суд на фигурантами уголовного дела по факту трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Страшный пожар унес жизни 64 человек, еще 67 оказались в больнице с травмами. Ранее СМИ сообщали о том, что охранник торгового центра намеренно отключил пожарную тревогу и поэтому люди не узнали о задымлении, а когда стало известно о произошедшем, было уже поздно.