Адвокат участницы "Дома-2" получил травму из-за упавшей сосульки

В Москве от упавшей с дома сосульки пострадал известный адвокат Владислав Пахомов, который в свое время защищал участницу "Дома-2" Марину Мексику. Из-за этого 48-летнему мужчине пришлось отложить все дела и отправиться в НИИ Склифосовского.

Как рассказал пострадавший, он вышел из бизнес-центра в Романовом переулке и отправился в сторону улицы Воздвиженка, как тут на него с крыши дома начал падать снег. Он забежал под арку и стал кричать прорабу, чтобы он следил за своими сотрудниками, ведь под домом могут идти люди и случайно получить травму. Прождав некоторое время, адвокат подумал, что прораб его услышал и вышел из укрытия, как тут ему на голову упала сосулька.

Пострадавшего мужчину с ссадиной и кровоподтеком увезли на скорой в НИИ Склифосовского для обследования и оказания первой помощи. Очевидцы произошедшего сообщили, что в момент падения сосульки на крыше чистили снег и территория не была ограждена.

Стоит отметить, что Владислав Пахомов только в прошлом году получил удостоверение адвоката и его первой клиенткой стала участница "Дома-2" Марина Мексика. Тогда ее персональные данные разместила в Сети сотрудница одного из аэропортов Москвы. Помимо этого, Пахомов неоднократно принимал участие в различных шоу в качестве эксперта.