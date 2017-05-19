В Рыбинске мужчина залез погреться к знакомой в окно и довел дело до суда

45-летний житель Рыбинска забрался в квартиру своей знакомой через окно, чтобы погреться, и попал на скамью подсудимых. Об этом 27 марта объявила Кристина Гузовская, представитель регионального СУ СК.

В январе горожанин выпивал на улице и порядком замерз. Согреться он решил в жилище женщины, которой не оказалось дома - вышла за покупками. Холод заставил мужчину пойти на решительные меры и влезть через форточку на кухню. Внутри он вознамерился отдохнуть и переночевать в тепле.

Вскоре вернулась хозяйка помещения, которая возмутилась столь нахальными действиями. Она вызвала наряд сотрудников полиции, а подозреваемый поспешил скрыться. Следователи изучили обстоятельства инцидента и уже направили материалы для изучения в рамках судебного заседания. Кристина Гузовская отметила, что подсудимый не впервые привлекается за проникновение в чужой дом.