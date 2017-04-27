В Екатеринбурге спор из-за стоимости поездки в такси закончился кровавой разборкой

В Екатеринбурге водитель такси набросился с ножом на клиентов из-за того, что сервис "Яндекс.Такси" насчитал им слишком маленькую, по его мнению, стоимость поездки. В результате одного мужчину госпитализировали в больницу с резаными ранами, его приятель также получил травмы.

Как рассказала очевидица произошедшего, она вместе с мужем, 4-летним ребенком и приятелем собирались ехать в такси и воспользовались услугами сервиса "Яндекс.Такси". Им насчитали сумму поездки в 169 рублей, включая ожидание, что не понравилось водителю такси. Он заставил всю компанию выйти из машины, из-за чего между водителем и двумя мужчинами развязался спор.

Пока женщина отводила расплакавшегося ребенка домой, краем глазом заметила в руках водителя темный предмет, а когда вернулась, ее муж и приятель были в крови. Водитель быстро запрыгнул в машину и уехал, а пострадавшие вызвали скорую и полицию. Медики увезли приятеля супругов с резанными ранами бедра и руки, мужу женщины оказали помощь на месте, ему порезали два пальца.

После произошедшего женщина позвонила в "Яндекс.Такси", где ей сразу же сообщили о том, что водителя заблокировали и до конца расследования он не сможет принимать заказы. Также поддержка сервиса пообещала оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

В полиции также подтвердили информацию об инциденте и сообщили, что ведут расследование.