Заперто: после кемеровской трагедии россияне запустили в соцсетях акцию

Россияне в связи с трагедией в кемеровском ТЦ организовали в социальных сетях массовую акцию под хэштегом #Заперто. Инициаторами всероссийского движения стала группа "Я живу в Красноярске".

Жители России обеспокоены возможным повторением кошмара, который произошел в Кемерово при пожаре внутри торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". После возгорания посетители комплекса пытались покинуть здание через аварийные выходы, однако те оказались закрытыми и заблокированными всяким мусором.

Участники акции обращают внимание на эвакуационные двери в общественных заведениях. В случае, если проход окажется недоступен, энтузиастам предлагают зафиксировать факт нарушения на камеру и опубликовать снимки под #Заперто вместе с адресами помещений, где они обнаружены.