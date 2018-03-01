Разработчик противопожарной системы "Зимней Вишни" рассказал о закрытии дверей в кинотеатре

Глава компании "Системный интегратор", разработавшей противопожарную систему ТЦ "Зимняя вишня", рассказал о закрытии дверей в кинотеатре. Такие показания Игорь Полозиненко озвучил во время заседания в Заводском суде города Кемерово.

По словам фигуранта, в торгово-развлекательном центре регулярно закрывали на ключ зрительные залы. Таким образом сотрудники кинотеатра боролись с желающими посмотреть кино бесплатно. В смерти людей, погибших в закрытых залах Игорь Полозиненко винит неизвестных, которые заперли выходы и незадолго до пожара физически отключили систему оповещения. А во время инцидента носитель ключей попросту скрылся, позабыв о посетителях.

По заявлению Игоря Полозиненко, система функционировала исправно и не отключалась самопроизвольно. А вот руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил, что сигнализация сломалась 19 марта, однако починить её никто не удосужился. Другой подозреваемый, охранник Сергей Антюшин, поведал правоохранителям о халатной работе охранной организации и произвольной активации пожарной тревоги.