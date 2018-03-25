В Кемерово гендиректор "Зимней вишни" считает поджог причиной пожара

В Кемерово генеральный директор ТРК "Зимняя вишня" считает, что причиной трагического пожара стал поджог. Так Надежда Судденок заявила 27 марта в ходе суда.

Руководитель сгоревшего комплекса утверждает, что во время инцидента сотрудники слышали громкий хлопок, а затем увидели большой огненный столп у батутов. Наличие столпа она считает достаточно веским поводом считать происшествие спровоцированным намеренно.

Надежда Судденок отметила, что двери в кинотеатры "Зимней вишни" постоянно оставались открытыми. Она предполагает, что люди не смогли выйти из-за технических поломок или магнитных замков. Гендиректор добавила, что в день трагедии подчиненные звонили ей и сообщали об отсутствии жертв или нарушений. В конце заседания Надежда Судденок заплакала. Суд принял решение отложить решение о мере пресечения до сбора дополнительной информации.