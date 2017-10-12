Голый иркутянин повеселил гостей кафе и устроил ДТП на угнанной машине

В Иркутске полиция ищет мужчину, который развеселил посетителей кафе голым видом, а затем попал в ДТП на угнанном автомобиле. Об этом уведомляет региональное ГУ МВД.

27 марта дежурное отделение получило информацию о ДТП на улице Лермонтова. Сотрудники правоохранительных органов проверили камеры видеонаблюдения вместе с владельцем угнанной Hundai и открыли для себя любопытную историю. По их информации, накануне молодой парень по неизвестной причине прошелся по залу небольшого кафе полностью обнаженным, чем вызвал смех клиентов.

Позднее, предположительно, этого же человека заметили в подъезде, но уже одетым. По версии следствия, подозреваемый проник в чужую квартиру с незапертой дверью. Незаметно от спящих хозяев отыскал ключи иномарки, прихватил горшок с цветком и сбежал, оставив следы в помещении. Он угнал Hundai, однако, будучи нетрезвым, потерял управление и столкнулся с другой легковушкой. После аварии мужчина отъехал и бросил поврежденный автомобиль на улице Рылеева. Полицейские продолжают поиски угонщика и просят иркутян сообщить известные сведения об инциденте.