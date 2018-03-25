В сеть слили запутанный план эвакуации при пожаре из ТЦ "Зимняя вишня"

В сети появился план эвакуации из ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, которым следовало воспользоваться при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе пожара. Пользователи интернета посчитали его по крайней мере очень запутанным.

В сеть слили план эвакуации при чрезвычайных ситуациях из ТЦ "Зимняя вишня". По всей видимости, этот план должен был помочь людям, находившимся 25 марта внутри торгового комплекса, сориентироваться и выбраться из него. Тем не менее, он, как кажется, не принес пользы. В сети уже назвали этот план эвакуации по крайней мере весьма запутанным.

Местные жители, комментируя заверенный документ, отметили, что даже живя в городе и регулярно посещая данный торговый центр, оставалось сложно в нем ориентироваться. Другой же комментатор отметил, что в схеме можно разобраться, если сильно захотеть, однако же, чтобы люди спаслись, необходимо было, чтобы во время пожара двери автоматически открывались, так как через 10 секунд после задымления посетителям уже не будет понятно, куда бежать.