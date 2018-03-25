Следствие настаивает на аресте всех задержанных по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Как стало известно во вторник, 27 марта, Следственный комитет просит арестовать всех задержанных по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В частности, следствие просит арестовать владельца ТЦ и охранника, отключившего пожарную сигнализацию.

Как сообщает пресс-службе ведомства, в скором времени все фигуранты уголовного дела, возбужденного в связи с произошедшим в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, будут доставлены в суд для дальнейшего разбирательства.

В настоящий момент следователи просят суд арестовать владельца ТЦ Надежду Судденок и охранника, который отключил пожарную сирену и систему голосового оповещения о случившемся.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар, который считается одним из четырех крупнейших пожаров, случившимся в России за последние 100 лет. Трагедия унесла с собой жизни 64 человек, 41 из которых дети, кроме того, пострадали 67 человек. Сейчас в Кемерово проходят митинги, люди требуют отставки губернатора области Амана Тулеева, они уверены в том, что погибших гораздо больше, чем сообщают официальные сводки.