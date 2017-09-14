Блогер Анюта Рай призвала помогать делом, а не скорбью в Instagram

Популярная блогер и путешественница Анюта Рай в личном микроблоге жестко раскритиковала интернет-пользователей, которые пытаются накрутить себе подписчиков и завоевать популярность на трагедии, которая случилась в Кемерово.

Блогер Анюта Рай сообщила, что наличие картинки со свечкой в Instagram ещё не означает сопереживание семьям погибшим или скорбь. Девушка призвала интернет-пользователей к реальной помощи: «Помогать нужно не словами, а делом , картинки со свечками и модные хештеги под ними горю не помогут и погибших детей не вернут, к сожалению. Инстаграм не храм! Реальная помощь лучше любой скорби».

Стоит отметить, что многие знаменитости уже присоединились к движению «Хочу помочь людям в Кемерово», среди которых певица Анна Седокова, звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева, модель Анастасия Решетова и многие другие.