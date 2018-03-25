Пользователь опроверг видео с "терактом" внутри ТЦ "Зимняя вишня"

Внимательный пользователь соцсетей предоставил опровержение теории о теракте внутри кемеровского ТЦ "Зимняя Вишня". Он разоблачил ситуацию в ролике на YouTube.

25 марта в торговом центре возник пожар на детской площадке. Вскоре в социальные сети утекли фрагменты записи с камер видеонаблюдения, которые демонстрировали молодого человека со спортивной сумкой, якобы, устроившего поджог. На кадрах с низким разрешением видно, как подозреваемый протягивает руку в сторону детского батута. Некоторые предположили, что он бросил зажигательное или взрывное устройство.

Многие знакомые этого человека писали, что он сотрудник "Зимней вишни" и непричастен к инциденту. Автор разоблачения показал более подробный и полный фрагмент, доказывающий невиновность парня. При хорошем приближении можно заметить, что протянутая рука ничего не бросила, а столкнулась с протянутым для приветствия кулаком. При этом сумка всё время находилась без внимания на боку подозреваемого.