Навальный объявил общенациональный траур по умершим кемеровчанам

27 марта Алексей Навальный объявил, что расширяет траур по умершим в пожаре кемеровчанам до общенационального. Такое решение блогер объявил на своём сайте.

Политический деятель во вторник обратился к жителям России по печальному поводу. Он недоволен региональным статусом траура и российским правилом, согласно которому вся страна может скорбеть лишь после гибели сотни человек. Алексей Навальный отметил, что власти считают гибель более 60 пострадавших недостаточным поводом для траура по всей России.

На фоне событий блогер призывает всех сострадательных россиян присоединиться к его личному и общему трауру. По его мнению, граждане могут без проблем на несколько дней перенести праздники, вечеринки и прочие увеселительные мероприятия. Он также советует желающим воздержаться от шуток и просмотра развлекательных передач.

Алексей Навальный отдельно поблагодарил главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана за объявление траура в своём городе. Он сообщил предположения, что подобные меры приняли руководители Приморского края, а также Ингушетии.