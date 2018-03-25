"Виновато начальство!": в Кемерово охранник "Зимней вишни" объяснил отключение сигнализации

В Кемерово задержанный охранник "Зимней вишни" объяснил Следственному комитету отключение сигнализации в торговом центре. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Следователи предполагают, что сотрудник Сергей Антюшин выключил систему оповещения, из-за чего во время пожара эвакуационные выходы остались закрытыми. 25 марта из-за нарушений безопасности скончались более 60 человек, около 40 из которых - дети.

Сергей Антюшин в ситуации винит руководство предприятия. Подозреваемый утверждает: сигнализация обладала рядом недостатков, которые не зависели от охранников. Так она иногда срабатывала самопроизвольно. В этом случае сотрудникам приходилось вызывать техника. Более того, часть гидрантов были нерабочими, некоторые протекали. Пожарные выходы были заблокированы свалкой хлама - стройматериалами или мусором. По словам Сергея Антюшина, служба охраны регулярно уведомляла о неполадках руководство "Зимней вишни". Однако те игнорировали донесения и даже не читали сообщения в журнале дежурств.