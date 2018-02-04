В Омске наркоман устроил своим соседям настоящий "Армагеддон"

Жители Омска сообщили в социальных сетях о веселой ночи, когда сосед в состоянии наркотического опьянения устроил им Армагеддон. Они рассказали, что парень бегал по подъезду полночи, кричал и крушил все вокруг.

Как рассказали пользователи, в ночь на 27 марта жителей дома по Амурскому поселку ожидало "веселье". После полуночи проживающий в одной из квартир дома мужчина выбежал в подъезд, стал ломать и крушить все вокруг, при этом он наносил увечья и себе. Соседи вызвали полицию и сообщили, что пришлось звонить несколько раз, так как правоохранители не спешили на вызов. Жители беспокоились не только о том, что сосед может все разнести в подъезде, но и о том, что парень может пострадать.

Примерно в два часа ночи приехали сотрудники Росгвардии и стали отправлять всех по домам, в том числе и дебошира. К моменту приезда сотрудников полиции и скорой мужчина, который явно находился в состоянии наркотического опьянения, успел выломать перила на трех лестничных пролетах, погнуть все почтовые ящики и сам был ранен.

Изначально правоохранители не хотели забирать дебошира, однако на его задержании настояли обеспокоенные соседи, решив, что наркоман ночью может и вовсе сжечь весь дом. После того, как полицейские забрали дебошира, соседи смогли вздохнуть спокойно и отправиться спать.

В настоящий момент остается неизвестным, кто будет убирать разгром в подъезде, также не сообщается, что стало с мужчиной в полиции.