В Санкт-Петербурге строитель свалился с моста через Серный остров

27 марта жители Санкт-Петербурга сообщили о чрезвычайном происшествии. На их глазах строитель свалился с конструкций моста, ведущего через Серный остров.

Инцидент произошел примерно в 9 часов утра рядом с улицей Петровского. Сотрудники магазина услышали крики и побежали к их источнику. Под мостом они обнаружили человека в спецовке, лежащего на земле. Свидетели оперативно вызвали "скорую помощь".

Первая машина добиралась примерно 20 минут. Водитель не мог отыскать дорогу к пострадавшему из-за взрытых дорог и строительных заграждений. Горожане не выдержали и попросили приехать ещё и реанимацию. Спустя некоторое время обе группы медиков добрались к пострадавшему. Он выжил - шевелил конечностями и подавал другие признаки. Ранее жильцы близлежащих домов сообщали в соцсетях, что замечали рабочих на объекте без должной страховки.