Четвертый этаж "Зимней вишни" в Кемерово надстроили с нарушениями

Четвертый этаж ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где начался трагический пожар, надстроили в ходе реконструкции с нарушениями. Так СМИ заявил Сергей Зыков, глава Союза архитекторов.

Согласно его информации, здание построили на границе 1960-1970 годов высотой в три этажа, как кондитерскую фабрику. Примерно 7 лет назад новые владельцы провели реконструкцию и достроили сверху ещё один этаж. 25 марта в торговом центре произошел пожар, который унес жизни более 60 человек. Сергей Зыков добавил, что в обновленных тесных помещениях было непросто ориентироваться.

Светлана Петренко, представитель Следственного комитета России, заявила: руководство допустило существенные нарушения при вводе объекта в эксплуатацию. Более того, во время инцидента пожарные выходы оказались закрытыми. Двери должны были открыться автоматически после срабатывания сигнализации. По данным СК, этому помешал охранник, отключивший систему оповещения. В Кемерово направились представители руководства Росгвардии. Они намерены наказать сотрудников ЧОО "Центр защиты", если обнаружат доказательства их причастности к происшествию.

Во вторник Владимир Путин встретился в морге с инициативной группой кемеровчан, недовольных результатами расследования. В ходе беседы он возмутился действиями мэра города, который не проконтролировал решения по зданию. Илья Середюк оправдался, что документ датируется 2014 годом, когда тот не занимал должность. Однако позже признался, что проверка 2016 года нарушений не выявила.