В Ленобласти 2-летняя девочка вставила в розетку крюки от миксера и умерла от удара током

В Ленобласти от удара током умерла двухлетняя девочка. Как оказалась, малышка на время осталась без присмотра родителей и вставила в розетку вместо вилки два крюка из металла от кухонного миксера.

Как стало известно, вечером в понедельник, 26 марта, в Лужском районе Ленобласти произошел страшный инцидент. Родители на некоторое время оставили двухлетнюю дочь без присмотра в квартире, она решила поиграть металлическими крюками от миксера, а затем зачем-то использовала их вместо вилки и вставила в розетку.

Малышку тут же ударило током и она упала, родители девочки моментально отвезли ее в больницу. Несмотря на все усилия, приложенные врачами по спасению ребенка, спустя час после инцидента девочка скончалась.

Как стало известно правоохранителям, семья погибшей девочки считалась благополучной, на учете не стояла. Отмечается, что 29-летняя мать находилась в декрете, а 34-летний отец обеспечивал семью. В настоящий момент сотрудники полиции пытаются разобраться во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, возможно, будет возбуждено уголовное дело.