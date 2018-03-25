Владимир Чернов опроверг информацию о погибших детях из тисульского детдома

Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов официально проинформировал, что при трагическом пожаре в Кемерово не погибли дети из тисульского детдома. Об этом передает портал «Новости Кемерово».

Сообщается, что Владимир Чернов полностью опроверг информацию о том, что в пожаре могли заживо сгореть дети-сироты из детского дома Тисульского района. Более того, по словам чиновника, данного детского учреждения в городе нет, а потому информация является неправдивой.

Однако жители Кемерово были возмущены таким заявлением, поскольку в области заведение «Комсомольский детский дом тисульского района» все-таки существует. Напомним, днем 25 марта в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. По официальной информации сгорели 64 человека, в том числе и дети.