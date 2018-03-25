Скидки на спектакли по акции "Театр.Go" отменили из-за пожара в Кемерово

Театры отменили скидки на спектакли по всероссийской акции "Театр.Go" из-за трагического пожара в Кемерово. Об этом уведомила пресс-служба сервиса "Яндекс.Афиша".

27 марта в Кемеровской области начинается траур по жертвам, погибшим накануне в здании ТЦ "Зимняя вишня". Инцидент стал причиной смерти минимум 64 человека, о чем свидетельтвуют официальные заявления.

В связи с траурными событиями организаторы акции на неопределенный срок приостановили действие акционных предложений на театральные билеты. Сайт Театр.go перешел в особый формат работы - теперь он показывает темный зал и уведомление о временном прекращении всех скидок. Ранее сервис позволял купить билет до 10% от полной стоимости.