Путин посетил в больнице пострадавших из-за пожара в ТЦ Кемерово

27 марта действующий президент России Владимир Путин посетил больницу в Кемерове, в которой находились пострадавшие из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В частности, там он поговорил с 18-летним Иваном Заварзиным, которому пришлось прыгать с 4 этажа, чтобы спастись.

Стало известно о личном визите российского лидера Владимира Путина в больницу города Кемерово, где находится большая часть пострадавших из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня". СМИ зафиксировали его стоящим у койки 18-летнего парня, который стал очевидцем страшной трагедии и чуть сам не погиб из-за нее. Иван Заварзин находился в торговом центре вместе со своим отцом. По его словам, они не могли поверить, что пожар настоящий, и думали, что это лишь учебная тревога. На вопрос главы государства о своем самочувствии молодой человек ответил, что ему уже лучше.

Владимир Путин посетил также троих отважных мужчин, приложивших усилия, чтобы спасти как можно больше людей из горящего ТЦ. Они также живы и идут на поправку. Президент пожал руки всем пострадавшим, с которыми ему удалось увидеться.