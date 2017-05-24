В Петербурге мама не уследила за выпавшим окно 8-летним сыном

26 марта в Санкт-Петербурге 8-летний мальчик без присмотра матери вывалился в окно многоэтажки. Об этом уведомили представители городского МВД.

Инцидент произошел примерно в 15 часов на территории Калининского района. Ребенок гулял у открытого окна на третьем этаже. Во время игры он не удержался на подоконнике и свалился вниз. Медики поместили пострадавшего в больницу с травмами средней тяжести. У него диагностировали переломы тазовых костей и повреждения головы.

Источники в правоохранительных органов утверждают, что мама воспитывала сына самостоятельно. Они добавили, что ребенок в свои школьные годы не ходил в учебное заведение.