Бастрыкин высказался об охраннике в ТЦ Кемерово, а также о состоянии пожарной сигнализации

Председатель СК России Александр Бастрыкин высказался об охраннике в ТЦ Кемерово "Зимняя вишня", а также о состоянии пожарной сигнализации, которая с 19 марта в здании не работала. Информацию передают российские СМИ.

По случаю большой трагедии, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово свой комментарий дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он рассказал о некоторых деталях, о которых стало известно благодаря уже проведенным следственным действиям по делу о возгорании. По словам председателя СК РФ, когда пожар начался, система оповещения для посетителей ТЦ включена не была, хотя это могло бы спасти много жизней. По этой причине он назвал охранника "неподготовленным человеком" для своей работы.

Кроме того, Бастрыкин рассказал, что еще за неделю до того, как произошла трагедия с пожаром, в торговом центре перестала работать пожарная сигнализация. Тем не менее, ее ремонтом так никто и не занялся.