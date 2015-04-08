В Подмосковье женщина из ревности заказала киллера своей подруге за 100 тыс. рублей

В Подмосковье женщина из ревности захотела убить свою подругу, потому специально для этих целей разыскала киллера. Об этом узнали правоохранители и после этого все действия женщины проходили под их чутким контролем.

Как стало известно, уроженка Брянской области, проживающая в Подмосковье, приревновала мужчину к подруге, которую он выбрал вместо нее. Ее мучила жажда мести и потому она решилась на такой отчаянный шаг, как убийство. Воплощать в реальность задуманное самостоятельно она не решилась, потому подыскала киллера и заплатила ему 100 тысяч рублей за кровавую расправу.

Обо всем стало известно сотрудникам правоохранительных органом и они начали следить за подозреваемой в организации убийства через киллера. Они инсценировали убийство ее подруги и в доказательство сфотографировали "тело". Когда киллер передал данные снимки заказчице, она ни о чем не догадалась и передала ему деньги, именно в этот момент ее и задержали правоохранители.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется дальнейшее расследование и выясняются все обстоятельства преступления.