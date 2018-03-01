Охранник ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о подробностях начала трагедии в Кемерово

Охранник, который был в ТЦ «Зимняя вишня» на момент начала пожара, рассказал Следственному комитету информацию, которая помогла восстановить трагедию буквально по минутам. По словам мужчины, перед началом пожара был слышен сильный хлопок.

Как рассказал охранник, в тот день на смене работал он и три его напарника. По данным из СМИ, частная охранная фирма, которая работала в ТЦ, 23 марта получила электронное письмо о расторжении соглашений о найме.

На момент начала пожара в служебной комнате были три охранника. В 16:03 появился сигнал о возникшем пожаре. Однако, оповещение не свидетельствовало о масштабном ЧП, сигнал показывал, что возгорание началось в активити-парке, расположенном на 4 этажа здания. После сигнала старший охранник оповестил своих коллег о случившемся. В 16:07 охранник проверил 4 этаж и услышал сильный хлопок, после которого здание оказалось обесточенным.

Потом, охранник по рации рассказал о сильном задымлении детского центра и сектора с кинотеатрами. Однако, в СКР уверены, что оповещение об общей тревоге и ЧП мог выключить один из охранников. Сейчас следствие решает вопрос о взятии сотрудника охранной службы под стражу.